İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.07.2022 18:04
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047592
BIST
17:562.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,58
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:5617,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1070
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:5618,2356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1124
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:56984,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 984,34
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BRKO
|1,87
|3.182.339
|% 10,00
|
|INTEM
|73,15
|37.304.271
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|326.844.695
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|312.037.613
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|40.995.421
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,85
|91.142.473
|% -9,77
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,82
|493.172.152
|% -5,63
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,58
|3.682.617.813
|% -0,94
|
|SISE
|21,18
|1.704.489.440
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,15
|1.644.038.645
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,97
|993.225.330
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,81
|950.298.054
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.644.038.645
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.031.961
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|950.298.054
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|651.651.299
|% 4,41
|
|TSKB
|2,42
|357.744.014
|% 3,42
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8159
|17,8342
|% 0,60
|
|Euro
|18,2159
|18,2356
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4065
|21,5139
|% 0,87
|
|Frank
|18,4036
|18,5145
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7319
|4,7557
|% 0,59
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-12,12
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.644
|6.693
|-69,00
|
|Yarım
|3.238
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|0,62
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem