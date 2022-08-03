İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
03.08.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051548
BIST
17:182.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 28,11
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
17:1817,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
17:1818,2297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0197
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2124
17:181.016,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.016,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler17:18
|YEOTK
|21,92
|128.601.315
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.365.476
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.849.630
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|222.328.471
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.670.443
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|323.310.874
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.649.587
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,90
|133.779.658
|% -9,66
|
|THYAO
|54,15
|6.027.264.700
|% 3,44
|
|SISE
|23,30
|2.537.520.440
|% 1,92
|
|SASA
|49,70
|1.535.597.074
|% 2,98
|
|YKBNK
|4,93
|1.105.125.985
|% 2,49
|
|TSKB
|2,87
|1.095.023.816
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.095.023.816
|% 9,96
|
|YKBNK
|4,93
|1.105.125.985
|% 2,49
|
|ODAS
|4,14
|833.999.226
|% 3,50
|
|SKBNK
|1,83
|309.297.338
|% 9,58
|
|EKGYO
|3,14
|544.412.741
|% 1,95
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9763
|17,9866
|% 0,23
|
|Euro
|18,2146
|18,2297
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,7342
|21,8432
|% -0,06
|
|Frank
|18,5783
|18,6903
|% -0,44
|
|Riyal
|4,7693
|4,7932
|% 0,20
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-28,00
|
|Tam
|6.832
|6.892
|36,00
|
|Yarım
|3.329
|3.370
|18,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,13
|