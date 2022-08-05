İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
05.08.2022 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052424
BIST
17:432.761
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 37,58
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:4317,9573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:4318,2622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1121
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:431.025,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.025,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DAPGM
|35,42
|81.504.189
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.807.930
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.560.949
|% 9,97
|
|RODRG
|23,38
|6.452.686
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|114.335.550
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|924.899.342
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|16.714.954
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,16
|40.645.479
|% -9,49
|
|OZKGY
|7,33
|44.207.072
|% -6,86
|
|THYAO
|57,45
|4.780.092.451
|% 3,89
|
|AKBNK
|9,54
|2.312.228.419
|% 4,72
|
|YKBNK
|5,32
|2.141.201.346
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,50
|1.858.664.858
|% 8,36
|
|SISE
|23,54
|1.744.506.404
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,50
|1.858.664.858
|% 8,36
|
|TSKB
|3,29
|1.659.285.241
|% 5,79
|
|YKBNK
|5,32
|2.141.201.346
|% 5,14
|
|ODAS
|4,02
|1.499.090.105
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|646.806.378
|% 9,95
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9481
|17,9557
|% 0,26
|
|Euro
|18,2496
|18,2629
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,5967
|21,7050
|% -0,56
|
|Frank
|18,5770
|18,6889
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,22
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-13,78
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.866
|6.930
|-60,00
|
|Yarım
|3.346
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|1,83
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56PEKGY
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 422, 808 adet işlem
-
17:55YUNSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 39.48 lira fiyatla işlem gören hissede 899, 836 adet işlem
-
17:54GARAN
Yüzde 4.67 oranında artışla 15.91 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 883, 901 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 48 artarak (% 1.63 ) 2, 969
-
17:53XU100
Endeks 2, 760 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 44, 540.00 milyon TL de