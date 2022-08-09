İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.08.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053509
BIST
17:352.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,76
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:3517,9432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0064
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:3518,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0551
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:351.035,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.035,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DOGUB
|4,84
|44.835.257
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.849.364
|% 10,00
|
|ALKA
|47,24
|30.797.740
|% 9,96
|
|ISFIN
|4,64
|356.897.152
|% 9,95
|
|GSRAY
|5,21
|296.264.696
|% 9,92
|
|ASUZU
|240,60
|14.340.963
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|20.692.738
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|134.598.303
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|NUGYO
|4,86
|189.406.494
|% -7,07
|
|THYAO
|59,40
|5.310.738.340
|% 1,11
|
|ISCTR
|6,00
|2.528.209.731
|% -5,66
|
|SASA
|50,70
|1.724.840.032
|% -2,50
|
|TUPRS
|283,60
|1.706.068.369
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,49
|1.685.457.008
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,49
|1.685.457.008
|% 1,45
|
|ISCTR
|6,00
|2.528.209.731
|% -5,66
|
|YKBNK
|5,26
|1.609.885.508
|% 1,15
|
|ZOREN
|2,60
|700.211.694
|% 9,70
|
|MOBTL
|2,00
|489.175.936
|% 6,38
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9321
|17,9432
|% -0,04
|
|Euro
|18,3384
|18,3533
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6716
|21,7803
|% 0,38
|
|Frank
|18,7544
|18,8673
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7583
|4,7822
|% 0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,92
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.037
|5,20
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.942
|6.997
|10,00
|
|Yarım
|3.382
|3.421
|5,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,14
|98,14
|1,49
|