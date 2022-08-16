İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.08.2022 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055939
BIST
17:442.895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 38,10
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.896
En Düşük
2.773
17:4417,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:4418,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:441.026,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 1.026,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MRSHL
|233,20
|45.936.137
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.443.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.215.251
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.315.309
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.500.507.469
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|358.530.511
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|177.444.314
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.214.645
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,60
|25.752.245
|% -7,43
|
|GSRAY
|6,17
|445.043.099
|% -7,08
|
|THYAO
|67,25
|8.202.138.660
|% 5,74
|
|TUPRS
|298,80
|4.544.023.838
|% 3,93
|
|YKBNK
|5,50
|2.901.155.420
|% 0,36
|
|AKBNK
|10,50
|2.530.222.531
|% 2,74
|
|GARAN
|18,89
|2.125.234.985
|% 3,22
|
|YKBNK
|5,50
|2.901.155.420
|% 0,36
|
|EKGYO
|3,53
|1.520.900.030
|% 0,28
|
|TSKB
|3,86
|1.500.507.469
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,10
|1.598.465.557
|% 1,50
|
|DOHOL
|4,45
|1.139.929.726
|% 1,37
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9631
|% 0,03
|
|Euro
|18,2866
|18,2933
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,6787
|21,7875
|% 0,42
|
|Frank
|18,8622
|18,9758
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,02
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.959
|3,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|-0,34
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL