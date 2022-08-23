İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.08.2022 17:57
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057829
BIST
17:463.126
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 63,99
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
17:4618,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:4618,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1243
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:461.019,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.019,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:46
|OBASE
|15,84
|142.222.640
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|89.307.909
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|64.757.741
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.972.857
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|SANFM
|18,00
|26.080.659
|% -10,00
|
|ULUSE
|143,00
|32.557.554
|% -7,38
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|KGYO
|17,71
|30.953.611
|% -5,80
|
|AKBNK
|11,53
|5.015.673.054
|% 7,16
|
|YKBNK
|6,23
|4.813.913.107
|% 7,60
|
|THYAO
|67,75
|4.752.038.277
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,00
|3.124.615.164
|% 3,09
|
|SISE
|25,70
|3.016.797.072
|% 1,26
|
|YKBNK
|6,23
|4.813.913.107
|% 7,60
|
|EKGYO
|4,00
|3.124.615.164
|% 3,09
|
|AKBNK
|11,53
|5.015.673.054
|% 7,16
|
|ALBRK
|2,29
|633.222.280
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.132.510.355
|% 9,92
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1077
|18,1219
|% 0,31
|
|Euro
|18,0869
|18,1030
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,3568
|21,4640
|% 0,87
|
|Frank
|18,7237
|18,8365
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8096
|4,8337
|% 0,38
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|15,11
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|10,09
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.838
|6.907
|25,00
|
|Yarım
|3.332
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,14
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,02
|