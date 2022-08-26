İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
26.08.2022 17:57
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058635
BIST
17:593.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,49
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
17:5918,2003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:5918,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:591.018,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,30
|Açılış
|: 1.018,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.016,93
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VAKBN
|6,05
|902.027.179
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.541.144
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.323.186.483
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.560.069
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.755.507
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|71.422.949
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.952.416
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|88.788.672
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,26
|8.306.482.759
|% 2,34
|
|YKBNK
|7,05
|7.637.422.228
|% 7,47
|
|ISCTR
|7,89
|7.234.954.314
|% 0,64
|
|THYAO
|69,60
|6.133.852.294
|% -1,00
|
|GARAN
|25,56
|5.563.191.899
|% -0,78
|
|YKBNK
|7,05
|7.637.422.228
|% 7,47
|
|EKGYO
|3,97
|4.334.624.397
|% 3,39
|
|ISCTR
|7,89
|7.234.954.314
|% 0,64
|
|AKBNK
|12,26
|8.306.482.759
|% 2,34
|
|ALBRK
|2,64
|917.984.809
|% 3,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1676
|18,2003
|% 0,20
|
|Euro
|18,1785
|18,1908
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3937
|21,5009
|% -0,20
|
|Frank
|18,8051
|18,9184
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8245
|4,8487
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-18,41
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,60
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.818
|6.884
|-47,00
|
|Yarım
|3.322
|3.366
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,53
|98,53
|-0,81
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL