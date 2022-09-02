İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.09.2022 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059701
BIST
17:363.228
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 84,91
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
17:3618,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
17:3618,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1756
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2804
En Düşük
18,1031
17:361.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.004,03
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler17:34
|OYYAT
|25,30
|21.019.380
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.223.642
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|601.670.073
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.895.760
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.157.070
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.082.692
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|103.701.301
|% -9,92
|
|NTGAZ
|22,02
|205.295.225
|% -6,14
|
|PENTA
|389,30
|69.273.121
|% -5,83
|
|BTCIM
|30,10
|14.115.787
|% -5,35
|
|YKBNK
|7,96
|8.347.650.131
|% 5,15
|
|AKBNK
|13,03
|5.438.909.489
|% 9,96
|
|GARAN
|24,14
|5.284.347.346
|% 6,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.237.545.476
|% 9,95
|
|HALKB
|9,06
|4.235.989.335
|% 6,34
|
|YKBNK
|7,96
|8.347.650.131
|% 5,15
|
|ISCTR
|8,84
|4.237.545.476
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,07
|1.990.497.689
|% 1,75
|
|HALKB
|9,06
|4.235.989.335
|% 6,34
|
|AKBNK
|13,03
|5.438.909.489
|% 9,96
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2132
|18,2245
|% 0,16
|
|Euro
|18,2580
|18,2688
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,0374
|21,1429
|% 0,48
|
|Frank
|18,5168
|18,6284
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8321
|4,8564
|% 0,13
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|18,96
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|11,24
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.762
|6.819
|54,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,25
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,20
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|2,34
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 55 artarak (% 2.89 ) 2, 868
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, AKBNK, OYYAT, ALKA, ULUSE, ISCTR, HKTM, SKBNK, DYOBY, BRMEN
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, MIPAZ
-
17:48
VAKBN, EMNIS, ULUSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
AKCNS, MIPAZ, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında