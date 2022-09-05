İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
05.09.2022 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060183
BIST
17:253.354
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 131,16
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:2518,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:2518,1089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:251.002,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.002,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRDMD
|12,88
|2.738.543.113
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.593.165
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.412.856
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.834.907.190
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.270.144
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.722.654
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,80
|77.265.160
|% -8,85
|
|MOBTL
|2,28
|209.264.346
|% -6,56
|
|EGGUB
|72,40
|105.400.724
|% -5,67
|
|YKBNK
|8,15
|10.411.249.825
|% 4,35
|
|THYAO
|75,10
|8.859.941.845
|% 4,60
|
|EREGL
|30,88
|7.702.035.101
|% 9,58
|
|GARAN
|25,32
|6.630.897.373
|% 3,86
|
|AKBNK
|14,11
|6.416.805.642
|% 8,29
|
|YKBNK
|8,15
|10.411.249.825
|% 4,35
|
|EKGYO
|4,38
|4.405.577.571
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,11
|6.416.805.642
|% 8,29
|
|ISCTR
|9,55
|4.064.163.822
|% 8,03
|
|GARAN
|25,32
|6.630.897.373
|% 3,86
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2211
|18,2263
|% 0,14
|
|Euro
|18,1026
|18,1109
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9149
|21,0198
|% 0,12
|
|Frank
|18,5029
|18,6143
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8337
|4,8580
|% 0,14
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.761
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,79
|96,79
|3,77
|