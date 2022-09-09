İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.09.2022 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061996
BIST
17:233.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 83,42
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:2318,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:2318,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0962
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:231.005,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.005,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GARAN
|26,18
|2.870.109.293
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.931.677.993
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.397.923.543
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|56.652.797
|% 9,98
|
|OSMEN
|38,12
|10.288.990
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|MEDTR
|24,52
|32.592.016
|% -6,98
|
|HEDEF
|9,14
|41.119.163
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,78
|48.216.038
|% -6,19
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|YKBNK
|9,20
|8.677.869.878
|% 8,11
|
|EREGL
|32,86
|7.765.616.191
|% 6,34
|
|THYAO
|73,95
|5.646.416.551
|% 1,30
|
|SISE
|26,44
|5.067.562.240
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,09
|4.951.313.147
|% 4,09
|
|EKGYO
|5,09
|4.951.313.147
|% 4,09
|
|HLGYO
|3,87
|285.385.105
|% 1,57
|
|ADESE
|1,06
|58.056.947
|% 0,95
|
|ZRGYO
|5,46
|281.153.760
|% 9,64
|
|KLGYO
|1,55
|75.954.366
|% 0,65
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2358
|18,2426
|% 0,11
|
|Euro
|18,3142
|18,3213
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0814
|21,1872
|% 0,84
|
|Frank
|18,9333
|19,0474
|% 1,19
|
|Riyal
|4,8392
|4,8635
|% 0,07
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.823
|-7,00
|
|Tam
|6.756
|6.832
|3,00
|
|Yarım
|3.292
|3.340
|2,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|2,57
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36ISCTR
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 975, 239 adet işlem
-
17:35YKBNK
Yüzde 7.76 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 968, 783, 326 adet işlem
-
17:34ISFIN
Yüzde 6.13 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 109 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 91 artarak (% 3.08 ) 3, 882
-
17:33ASELS
Yüzde 5.71 oranında artışla 29.64 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 360, 954 adet işlem