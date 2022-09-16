İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.09.2022 17:48
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063644
BIST
17:553.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,23
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5518,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5518,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:55986,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,24
|Açılış
|: 986,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:55
|IZFAS
|3,63
|15.330.050
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.231.384
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|ORCAY
|27,38
|142.509.879
|% 9,96
|
|VERTU
|30,04
|141.058.962
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.292.935
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.169.304
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.265.515
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.399.262
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,15
|7.227.813.498
|% -4,93
|
|ISCTR
|8,76
|6.238.786.671
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,26
|5.926.085.903
|% 2,54
|
|ASELS
|33,78
|5.845.663.593
|% -0,24
|
|GARAN
|21,74
|4.673.429.110
|% -9,27
|
|YKBNK
|7,26
|5.926.085.903
|% 2,54
|
|ISCTR
|8,76
|6.238.786.671
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,36
|2.804.760.338
|% 9,55
|
|AKBNK
|12,15
|7.227.813.498
|% -4,93
|
|HALKB
|9,94
|2.689.265.515
|% -9,96
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2793
|18,2862
|% 0,11
|
|Euro
|18,3393
|18,3518
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8581
|20,9627
|% -0,15
|
|Frank
|18,9323
|19,0464
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8509
|4,8752
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
17:55
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO