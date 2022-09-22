İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.09.2022 17:44
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064712
BIST
17:293.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 45,28
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
17:2918,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
17:2918,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
17:29989,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,13
|Açılış
|: 989,65
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ULUUN
|25,08
|504.872.309
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|119.982.882
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|747.558.538
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|71.073.347
|% 9,97
|
|KIMMR
|11,49
|36.932.116
|% 9,95
|
|PINSU
|7,22
|88.155.249
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|128.608.784
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|341.140.443
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|176.765.972
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|106.682.749
|% -9,78
|
|THYAO
|70,60
|4.307.458.290
|% 1,22
|
|EKGYO
|4,01
|3.266.598.778
|% 2,82
|
|SISE
|27,16
|3.125.130.465
|% 1,12
|
|YKBNK
|7,05
|2.435.550.304
|% 0,86
|
|AKBNK
|11,46
|2.334.907.676
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,01
|3.266.598.778
|% 2,82
|
|YKBNK
|7,05
|2.435.550.304
|% 0,86
|
|ZOREN
|4,25
|1.300.915.796
|% 7,32
|
|ISCTR
|8,10
|2.053.633.507
|% 2,14
|
|AKBNK
|11,46
|2.334.907.676
|% -0,52
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3515
|18,3575
|% 0,17
|
|Euro
|18,0795
|18,1055
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6319
|20,7354
|% 0,18
|
|Frank
|18,6541
|18,7665
|% -1,25
|
|Riyal
|4,8644
|4,8888
|% 0,15
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,61
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.680
|6.770
|-26,00
|
|Yarım
|3.255
|3.304
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,79
|90,79
|0,96
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 76 artarak (% 1.47 ) 3, 571
-
17:42XU100
Endeks 3, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 56, 127.00 milyon TL de
-
17:42KUYAS
Yüzde 8.11 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 415 adet işlem
-
17:41DURDO
Yüzde 4.20 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 406, 838 adet işlem
-
17:40ZOREN
Yüzde 7.58 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 443, 631 adet işlem