İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.09.2022 17:41
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064997
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1222
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05973,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,39
|Açılış
|: 973,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.403
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.436.838
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.303
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.986.109.935
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.284.972.443
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.200.907
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.717.515.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.988.820
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.022.533
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.135.476
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4063
|18,4147
|% 0,52
|
|Euro
|17,9050
|17,9191
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,0486
|20,1491
|% -2,42
|
|Frank
|18,6809
|18,7934
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8774
|4,9019
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,00
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-11,29
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.650
|6.764
|2,00
|
|Yarım
|3.233
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,45
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-4,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem