İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.09.2022 18:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065517
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0621
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05973,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,04
|Açılış
|: 973,04
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.610.122
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.372.417
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.599.308
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.477.527
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.786.092
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.074.675
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.028.288
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.242.973
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.367.568
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.042.525
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.859.523.188
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.472.715.928
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.372.515.678
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.212.852.329
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.056.471.911
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.056.471.911
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.737.077
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.414.602.330
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.212.852.329
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.888.830.812
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4748
|18,4951
|% 0,11
|
|Euro
|17,7767
|17,7963
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,8500
|19,9495
|% 0,95
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9010
|4,9255
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|14,33
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,07
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.613
|6.703
|24,00
|
|Yarım
|3.217
|3.277
|9,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.638
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|2,17
|