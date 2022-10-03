BIST En Aktif Hisseler17:27
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|18,5296
|18,5569
|% 0,30
|Euro
|18,2105
|18,2379
|% 0,56
|Sterlin
|20,8734
|20,9781
|% 1,31
|Frank
|18,7007
|18,8133
|% 0,16
|Riyal
|4,9199
|4,9446
|% 0,20
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|24,54
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|12,13
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|Tam
|6.717
|6.774
|42,00
|Yarım
|3.268
|3.309
|18,00
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|8,00
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|1,34
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,80
|B. Petrol
|88,99
|88,99
|3,85
Seans Raporu 17:27
- 17:42TAVHL Yüzde 9.69 oranında artışla 69.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 694 adet işlem
- 17:41ISCTR Yüzde 9.97 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 094, 045 adet işlem
- 17:40TAVHL Yüzde 9.45 oranında artışla 68.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 220 adet işlem
- 17:39 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, AKBNK
- 17:39XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 52 artarak (% 6.33 ) 2, 997