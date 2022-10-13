İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
13.10.2022 17:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071723
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1524
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1852
En Düşük
17,9087
18:05987,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -11,61
|Açılış
|: 987,18
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.067
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.126.177
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.948.435
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.352.465
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.377.711
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.697.799.579
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.453.506
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.357.130
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.520.824
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.809.283.495
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.685.855.624
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5592
|18,5727
|% 0,04
|
|Euro
|18,1295
|18,1743
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,8919
|20,9967
|% 1,68
|
|Frank
|18,4591
|18,5703
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9304
|4,9551
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-20,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-14,36
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.659
|6.718
|-75,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
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