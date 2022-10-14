İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
14.10.2022 17:49
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072312
BIST
17:473.614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 60,16
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:4718,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0566
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:4718,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:47984,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,44
|Açılış
|: 984,96
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SNGYO
|4,84
|185.367.849
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.770.108
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.464.560
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|297.612.710
|% 9,99
|
|MAALT
|276,50
|54.463.912
|% 9,98
|
|TKFEN
|31,36
|1.221.000.108
|% -5,49
|
|TGSAS
|16,76
|104.501.813
|% -5,31
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,56
|20.059.903
|% -4,56
|
|KZBGY
|17,78
|349.364.062
|% -3,84
|
|THYAO
|89,50
|4.684.325.191
|% 1,70
|
|YKBNK
|8,72
|2.811.041.029
|% 4,18
|
|AKBNK
|13,44
|2.670.183.989
|% 3,31
|
|KOZAL
|197,20
|2.480.654.136
|% 2,49
|
|ISCTR
|8,46
|2.475.563.185
|% 2,92
|
|EKGYO
|4,21
|1.740.689.132
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,72
|2.811.041.029
|% 4,18
|
|ISCTR
|8,46
|2.475.563.185
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,44
|2.670.183.989
|% 3,31
|
|ODAS
|8,65
|1.150.493.948
|% 6,27
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5969
|% 0,31
|
|Euro
|18,1416
|18,1525
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,7631
|20,8673
|% -0,99
|
|Frank
|18,4705
|18,5818
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-16,23
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-8,79
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.656
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.243
|3.284
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,24
|
|B. Petrol
|91,88
|91,88
|-2,69
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem