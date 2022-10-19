İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
19.10.2022 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072924
BIST
17:133.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 27,21
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:1318,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:1318,2313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0975
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:13976,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,86
|Açılış
|: 976,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ESEN
|58,30
|419.701.703
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|546.755.768
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.803.281
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|179.858.865
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|301.404.046
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,07
|18.164.031
|% -7,44
|
|KIMMR
|6,75
|7.820.751
|% -6,51
|
|AKFGY
|4,15
|319.941.386
|% -6,32
|
|ODAS
|7,87
|5.115.675.827
|% -5,97
|
|PEGYO
|2,45
|34.564.671
|% -5,04
|
|THYAO
|97,35
|5.498.280.396
|% 0,10
|
|ODAS
|7,87
|5.115.675.827
|% -5,97
|
|YKBNK
|9,54
|4.702.831.450
|% 1,60
|
|AKBNK
|15,36
|4.626.108.299
|% 1,79
|
|ISCTR
|9,87
|3.655.252.328
|% 4,22
|
|ODAS
|7,87
|5.115.675.827
|% -5,97
|
|YKBNK
|9,54
|4.702.831.450
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,40
|1.852.247.597
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,87
|3.655.252.328
|% 4,22
|
|AKBNK
|15,36
|4.626.108.299
|% 1,79
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5910
|18,5963
|% 0,06
|
|Euro
|18,2044
|18,2162
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,8403
|20,9448
|% -0,67
|
|Frank
|18,4393
|18,5504
|% -0,99
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% -0,01
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,33
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,22
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.636
|6.727
|-37,00
|
|Yarım
|3.234
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|0,72
|