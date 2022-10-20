İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
20.10.2022 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073111
BIST
17:433.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 39,08
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:4318,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:4318,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1593
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3329
En Düşük
18,1338
17:43980,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,92
|Açılış
|: 980,30
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
981,96
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:41
|MRSHL
|300,30
|27.614.959
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|212.870.421
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.243.259
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|17.205.648
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.954.342
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|KAPLM
|98,05
|48.650.771
|% -4,62
|
|DYOBY
|21,62
|56.151.777
|% -4,42
|
|ISSEN
|45,10
|92.330.047
|% -4,29
|
|GLBMD
|10,42
|24.675.764
|% -3,96
|
|THYAO
|99,70
|7.319.280.661
|% 2,36
|
|YKBNK
|9,93
|5.171.493.757
|% 2,06
|
|AKBNK
|15,99
|4.803.379.981
|% 1,78
|
|HALKB
|9,19
|4.620.537.265
|% 7,86
|
|TUPRS
|368,00
|3.824.222.067
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,52
|3.342.037.745
|% 1,57
|
|YKBNK
|9,93
|5.171.493.757
|% 2,06
|
|HALKB
|9,19
|4.620.537.265
|% 7,86
|
|TSKB
|2,84
|1.167.689.357
|% 1,79
|
|VAKBN
|9,35
|3.715.485.748
|% 8,72
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5930
|18,6020
|% 0,03
|
|Euro
|18,3166
|18,3233
|% 0,82
|
|Sterlin
|20,9884
|21,0937
|% 1,10
|
|Frank
|18,4942
|18,6056
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,08
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|12,90
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,31
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.664
|6.749
|36,00
|
|Yarım
|3.247
|3.300
|18,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.651
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,24
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|1,61
|