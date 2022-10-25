İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.10.2022 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074102
BIST
17:273.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 8,79
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:2718,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:2718,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1810
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:27989,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,46
|Açılış
|: 989,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:27
|SANEL
|11,66
|7.065.863
|% 10,00
|
|ERCB
|77,15
|290.641.510
|% 9,98
|
|DAPGM
|59,90
|83.295.509
|% 9,91
|
|BAYRK
|10,20
|39.563.955
|% 9,91
|
|EGEPO
|14,61
|39.587.914
|% 9,52
|
|HUBVC
|12,78
|50.811.303
|% -10,00
|
|PENTA
|63,80
|67.632.313
|% -9,95
|
|SELVA
|11,09
|232.806.162
|% -9,62
|
|ORCAY
|8,17
|81.778.517
|% -8,72
|
|MAKIM
|25,26
|157.601.571
|% -8,01
|
|EKGYO
|4,55
|2.296.227.107
|% -1,73
|
|ODAS
|7,74
|1.857.843.458
|% 1,44
|
|GESAN
|162,20
|1.730.902.278
|% 2,66
|
|TMSN
|78,75
|908.264.683
|% 5,00
|
|PGSUS
|324,10
|867.561.265
|% -0,37
|
|EKGYO
|4,55
|2.296.227.107
|% -1,73
|
|ODAS
|7,74
|1.857.843.458
|% 1,44
|
|ADESE
|1,22
|200.461.425
|% -6,15
|
|CONSE
|7,90
|605.969.475
|% -3,54
|
|MOBTL
|3,24
|262.561.458
|% 0,93
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5841
|18,5906
|% 0,04
|
|Euro
|18,5000
|18,5127
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,2355
|21,3420
|% 1,53
|
|Frank
|18,5633
|18,6751
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,05
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|6,96
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,93
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.677
|6.770
|1,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|2,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,07
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|0,87
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 224, 879 adet işlem
-
17:42MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 224, 879 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, HEKTS
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 07 artarak (% 0.20 ) 3, 528
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, DOGUB, FENER, VKING, KERVN, TSPOR, ERCB, BAYRK, SANEL, TSKB