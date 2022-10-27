İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.10.2022 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074696
BIST
17:073.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -44,03
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:0718,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:0718,6908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0796
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:07994,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 994,55
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:07
|FONET
|13,75
|138.546.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.892.968
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.087.990
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.634.097
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|GESAN
|154,20
|139.393.427
|% -5,40
|
|THYAO
|98,80
|7.838.029.405
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,30
|3.017.945.605
|% -3,04
|
|PETKM
|13,49
|2.468.900.221
|% 0,90
|
|SISE
|33,36
|2.323.582.798
|% -1,88
|
|TUPRS
|374,40
|2.318.773.254
|% 1,77
|
|EKGYO
|4,49
|1.470.609.865
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|998.354.127
|% 0,65
|
|SKBNK
|2,11
|432.164.693
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,30
|3.017.945.605
|% -3,04
|
|PETKM
|13,49
|2.468.900.221
|% 0,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6109
|% 0,02
|
|Euro
|18,6765
|18,6908
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,5301
|21,6381
|% -0,16
|
|Frank
|18,7284
|18,8412
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,07
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-0,72
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.745
|-37,00
|
|Tam
|6.662
|6.719
|-49,00
|
|Yarım
|3.246
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|0,60
|