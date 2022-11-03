İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
03.11.2022 17:34
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076580
BIST
17:484.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 40,54
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:4818,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:4818,2515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0332
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:48973,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,59
|Açılış
|: 973,86
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.448.258
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|39.027.183
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.895.377
|% 9,98
|
|SASA
|139,00
|4.045.257.594
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,14
|125.114.221
|% -9,05
|
|CMBTN
|394,60
|62.639.511
|% -8,59
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,30
|9.922.475.124
|% 1,49
|
|TUPRS
|405,30
|5.049.356.010
|% 2,61
|
|ASELS
|34,54
|4.419.235.174
|% -3,73
|
|SASA
|139,00
|4.045.257.594
|% 9,97
|
|PETKM
|13,97
|2.533.622.018
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,53
|1.622.708.333
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,69
|2.401.772.772
|% -3,12
|
|YKBNK
|8,76
|2.283.804.988
|% -1,79
|
|ODAS
|8,67
|1.657.770.869
|% 2,48
|
|TSKB
|3,05
|581.336.963
|% -2,24
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6154
|18,6191
|% 0,01
|
|Euro
|18,2375
|18,2515
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8123
|20,9167
|% -1,61
|
|Frank
|18,3594
|18,4700
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% -0,07
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-5,73
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.560
|6.625
|-52,00
|
|Yarım
|3.196
|3.239
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.618
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,07
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,99
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
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17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
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17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem