İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
07.11.2022 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077508
BIST
17:054.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 117,93
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:0518,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:0518,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1135
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:051.003,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.003,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:03
|BFREN
|2.332,90
|92.596.593
|% 10,00
|
|POLTK
|968,00
|24.003.388
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|5.001.886.770
|% 9,97
|
|KONYA
|2.551,00
|213.942.793
|% 9,96
|
|DESA
|39,08
|62.552.187
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.114.387
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,33
|139.478.186
|% -8,32
|
|EGEPO
|14,37
|31.227.399
|% -8,18
|
|BTCIM
|38,80
|42.795.282
|% -7,75
|
|EKGYO
|4,77
|3.958.600.554
|% 3,70
|
|ODAS
|8,84
|1.494.210.116
|% -0,90
|
|PGSUS
|353,60
|927.333.238
|% 1,32
|
|KONTR
|123,60
|756.795.155
|% 1,48
|
|MIATK
|87,30
|739.363.800
|% 4,99
|
|SEGYO
|1,80
|94.222.857
|% 7,78
|
|CONSE
|8,78
|406.209.093
|% -2,88
|
|IHLGM
|0,99
|37.757.136
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,26
|123.427.342
|% -0,31
|
|PSGYO
|6,56
|213.858.852
|% -0,30
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,6018
|% 0,19
|
|Euro
|18,5930
|18,6107
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2570
|21,3636
|% 0,92
|
|Frank
|18,7223
|18,8351
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,12
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.712
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|-0,40
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18CRFSA
Yüzde 6.99 oranında artışla 64.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 279 adet işlem
-
17:17KAREL
Yüzde 7.33 oranında artışla 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 124, 454 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 143, 62 artarak (% 3.13 ) 4, 728
-
17:15VAKKO
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 582 adet işlem
-
17:14RYSAS
Yüzde 8.15 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 871, 488 adet işlem