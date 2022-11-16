İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.11.2022 17:29
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080455
BIST
17:154.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 72,27
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:1518,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:1519,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0970
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:151.064,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.064,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:15
|KONTR
|215,60
|2.769.649.110
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|380.761.995
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.211.827
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.428.002
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.203.314
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.104.976
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|355.616.737
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.368.580
|% -9,95
|
|THYAO
|106,10
|8.331.988.504
|% -2,66
|
|YKBNK
|11,51
|7.586.827.272
|% 6,67
|
|ISCTR
|10,29
|6.300.122.369
|% 5,76
|
|AKBNK
|17,17
|6.084.286.920
|% 6,05
|
|EREGL
|37,48
|5.302.305.449
|% -0,32
|
|YKBNK
|11,51
|7.586.827.272
|% 6,67
|
|ISCTR
|10,29
|6.300.122.369
|% 5,76
|
|SKBNK
|2,42
|1.371.878.860
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,63
|2.988.566.735
|% 1,26
|
|TSKB
|3,42
|1.652.576.599
|% 4,91
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6176
|% 0,09
|
|Euro
|19,3603
|19,3684
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,0308
|22,1413
|% 0,14
|
|Frank
|19,6891
|19,8077
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,04
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,70
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,58
|
|Cumhuriyet
|7.091
|7.198
|5,00
|
|Tam
|7.074
|7.189
|-6,00
|
|Yarım
|3.436
|3.514
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,07
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-1,02
|