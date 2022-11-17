İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.11.2022 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080923
BIST
17:204.538
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -130,90
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:2018,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:2019,2516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0814
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:201.052,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,88
|Açılış
|: 1.052,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:18
|MTRKS
|42,90
|136.223.603
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.692.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|55.776.690
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|57.039.442
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.164.299
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.752.988
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.326.494.993
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|76.105.490
|% -9,98
|
|THYAO
|107,10
|11.080.737.605
|% 2,39
|
|EREGL
|37,14
|6.792.107.856
|% 0,27
|
|ASELS
|41,08
|5.870.181.959
|% 3,11
|
|KONTR
|194,10
|4.449.625.197
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,90
|3.444.361.673
|% 8,49
|
|EKGYO
|5,46
|1.983.380.955
|% -1,27
|
|ALBRK
|3,14
|1.096.557.506
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,31
|3.250.178.946
|% -9,52
|
|YKBNK
|10,36
|3.304.863.439
|% -5,56
|
|HALKB
|9,40
|3.065.229.508
|% -8,56
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6163
|% 0,14
|
|Euro
|19,2395
|19,2540
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,8784
|21,9881
|% -0,95
|
|Frank
|19,4831
|19,6004
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,18
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,54
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.002
|7.119
|-43,00
|
|Yarım
|3.401
|3.481
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.740
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|92,16
|92,16
|-0,70
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 75 altında . İşlem hacmi 101, 307.00 milyon TL de
-
17:32HALKB
Yüzde -8.17 oranında düşüşle 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 336, 195 adet işlem
-
17:30HKTM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 100.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 757, 961 adet işlem
-
17:29GWIND
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 533, 598 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -113, 77 kaybederek (% -2.77 ) 3, 998