İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
21.11.2022 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081444
BIST
17:504.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 26,17
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.556
En Düşük
4.464
17:5018,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
17:5019,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1307
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
17:501.043,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.043,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler17:50
|YEOTK
|97,35
|183.774.769
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.174.239
|% 10,00
|
|GESAN
|227,80
|255.675.477
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|245.703.236
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.205.676
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|286.727.120
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|6.754.906
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|236.909.215
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|110.494.628
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|110.494.628
|% -6,73
|
|THYAO
|106,50
|6.117.727.654
|% -0,09
|
|ASELS
|41,24
|4.689.568.852
|% 3,83
|
|EKGYO
|5,76
|4.074.802.166
|% 4,92
|
|EREGL
|37,48
|3.621.561.500
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,26
|3.268.991.538
|% 2,83
|
|EKGYO
|5,76
|4.074.802.166
|% 4,92
|
|ALBRK
|3,54
|1.144.127.716
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,45
|784.802.051
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,26
|3.268.991.538
|% 2,83
|
|ADESE
|1,43
|366.419.883
|% 6,72
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6134
|18,6198
|% 0,05
|
|Euro
|19,0942
|19,1043
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,9346
|22,0446
|% -0,51
|
|Frank
|19,3730
|19,4897
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% 0,08
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-7,24
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.999
|7.091
|-40,00
|
|Yarım
|3.405
|3.467
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-3,09
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de