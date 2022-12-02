İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.12.2022 18:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084079
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,4930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1234
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.070,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,16
|Açılış
|: 1.070,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,25
|1.908.923
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.649.447
|% 10,00
|
|ALFAS
|201,30
|786.338.437
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.528.850
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|6.330.499
|% 9,99
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|1.344.596
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.622.339
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.668.220
|% -9,87
|
|THYAO
|128,30
|9.841.091.795
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.812.315.091
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.807.134.524
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.716.109.192
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.735.522.375
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.735.522.375
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|846.858.081
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.653.772.774
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.013.765
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.241.437.823
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6315
|18,6334
|% 0,00
|
|Euro
|19,4941
|19,5081
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,6743
|22,7880
|% -0,31
|
|Frank
|19,7017
|19,8204
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-18,78
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|-10,93
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.148
|7.222
|-52,00
|
|Yarım
|3.467
|3.531
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.765
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
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17:59SASA
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 242 adet işlem
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17:57INTEM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 545 adet işlem
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17:56BFREN
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 3, 933.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 198 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS