İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
15.12.2022 17:43
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087599
BIST
17:555.191
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 124,25
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:5518,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:5519,9036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
17:551.070,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,35
|Açılış
|: 1.070,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.032.710
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.282.863
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|448.669.187
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.385.268
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|272.354.154
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,30
|243.879.518
|% -7,66
|
|THYAO
|140,20
|7.802.004.317
|% 2,34
|
|ASELS
|58,40
|7.422.062.851
|% 3,55
|
|AKBNK
|18,53
|5.683.270.375
|% 7,17
|
|ISCTR
|12,22
|5.573.289.061
|% 9,40
|
|EKGYO
|7,82
|5.374.526.194
|% -1,64
|
|SKBNK
|2,92
|2.019.946.066
|% 7,35
|
|EKGYO
|7,82
|5.374.526.194
|% -1,64
|
|ISCTR
|12,22
|5.573.289.061
|% 9,40
|
|VAKBN
|11,58
|4.085.588.373
|% 9,14
|
|YKBNK
|11,84
|3.917.282.620
|% 6,47
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6457
|18,6564
|% 0,18
|
|Euro
|19,8950
|19,9036
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,8974
|23,0122
|% -0,77
|
|Frank
|20,0819
|20,2028
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-25,52
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-11,53
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.223
|7.282
|-46,00
|
|Yarım
|3.498
|3.560
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.780
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|-0,29
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|-0,42
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem