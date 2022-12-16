İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.12.2022 18:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088114
BIST
17:535.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 21,36
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5318,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5319,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:531.072,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.072,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,58
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BRKSN
|25,30
|9.569.058
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.836.796
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.431.237.200
|% 9,97
|
|TEKTU
|3,42
|105.304.457
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|325.176.585
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.438.468
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|1.012.827.297
|% -9,92
|
|MNDRS
|8,18
|45.006.827
|% -9,91
|
|PETKM
|19,38
|8.345.757.244
|% 6,60
|
|THYAO
|139,90
|6.334.156.553
|% -0,14
|
|VAKBN
|12,49
|6.259.049.983
|% 8,89
|
|YKBNK
|11,80
|5.702.975.677
|% -0,34
|
|AKBNK
|18,76
|4.988.476.308
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,18
|4.573.156.120
|% 3,81
|
|VAKBN
|12,49
|6.259.049.983
|% 8,89
|
|YKBNK
|11,80
|5.702.975.677
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,20
|1.431.237.200
|% 9,97
|
|PETKM
|19,38
|8.345.757.244
|% 6,60
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6413
|% -0,01
|
|Euro
|19,8161
|19,8278
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7093
|22,8232
|% 0,33
|
|Frank
|19,9778
|20,0982
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9415
|4,9662
|% -0,03
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|15,33
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,49
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.232
|7.287
|29,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|0,06
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-2,20
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de