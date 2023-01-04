İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
04.01.2023 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093258
BIST
17:125.505
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -121,23
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:1218,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:1219,9169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1508
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:121.120,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 14,52
|Açılış
|: 1.120,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BFREN
|5.230,80
|315.090.094
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.218.032
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|40.226.933
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|35.713.947
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|76.579.422
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.324.974
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.732.065
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.295.990
|% -9,93
|
|LIDER
|87,80
|25.353.610
|% -9,86
|
|SANEL
|20,62
|24.159.832
|% -9,00
|
|EREGL
|42,72
|11.474.041.643
|% 1,14
|
|KRDMD
|19,61
|8.051.854.750
|% 4,25
|
|EKGYO
|9,37
|6.835.150.463
|% -0,53
|
|ASELS
|65,10
|6.317.908.270
|% -5,79
|
|THYAO
|144,20
|6.031.563.194
|% -2,17
|
|EKGYO
|9,37
|6.835.150.463
|% -0,53
|
|KRDMD
|19,61
|8.051.854.750
|% 4,25
|
|EREGL
|42,72
|11.474.041.643
|% 1,14
|
|YKBNK
|11,60
|3.001.049.922
|% -1,11
|
|ISCTR
|12,41
|2.987.924.926
|% -2,05
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7416
|18,7459
|% 0,13
|
|Euro
|19,9067
|19,9182
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5120
|22,6249
|% 0,77
|
|Frank
|20,1146
|20,2357
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9702
|4,9952
|% 0,16
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,95
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,09
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.571
|7.629
|54,00
|
|Yarım
|3.666
|3.729
|26,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,20
|
|B. Petrol
|80,01
|80,01
|-2,09
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25GSRAY
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 435, 820 adet işlem
-
17:24ASELS
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 824, 719 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 5, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 32 altında . İşlem hacmi 106, 391.00 milyon TL de
-
17:23GRSEL
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 557 adet işlem
-
17:21SANEL
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 135, 845 adet işlem