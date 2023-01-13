İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
13.01.2023 17:18
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102170
BIST
17:254.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -15,80
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:2518,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:2520,3042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0883
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:251.149,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.148,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MANAS
|11,37
|102.336.510
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|7.576.668
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.260.162
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EDIP
|9,10
|27.678.422
|% -7,33
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,93
|3.845.111.334
|% -6,82
|
|PENTA
|41,74
|91.001.959
|% -6,20
|
|THYAO
|134,30
|7.212.658.521
|% -1,10
|
|EREGL
|40,14
|5.268.453.348
|% 1,41
|
|ASELS
|54,85
|5.198.536.428
|% -1,88
|
|KRDMD
|18,51
|4.823.000.769
|% -2,06
|
|EKGYO
|7,93
|3.845.111.334
|% -6,82
|
|EKGYO
|7,93
|3.845.111.334
|% -6,82
|
|YKBNK
|9,08
|2.542.343.741
|% 0,44
|
|KRDMD
|18,51
|4.823.000.769
|% -2,06
|
|SKBNK
|2,61
|521.457.905
|% -1,14
|
|PETKM
|17,61
|3.038.145.163
|% 1,09
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7895
|18,7935
|% 0,05
|
|Euro
|20,3006
|20,3060
|% -0,42
|
|Sterlin
|22,8058
|22,9202
|% -0,28
|
|Frank
|20,1166
|20,2378
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|6,90
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,86
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.818
|7.889
|79,00
|
|Yarım
|3.809
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|0,42
|