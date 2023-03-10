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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

10.03.2023 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten


İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122775


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 65,45 7.002.143 % 10,00  
ERCB 126,50 307.509.357 % 10,00  
BVSAN 54,75 406.953.299 % 9,98  
MARKA 8,05 28.727.366 % 9,97  
AVTUR 3,64 5.875.596 % 9,97  
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17:45 Alış Satış %  
Dolar 18,9600 18,9636 % 0,06  
Euro 20,2461 20,2552 % 0,92  
Sterlin 22,8243 22,9388 % 1,30  
Frank 20,5652 20,6890 % 1,73  
Riyal 5,0354 5,0607 % 0,03  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 28,63  
Altın Gr. 1.132 1.132 16,24  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.662 7.731 101,00  
Yarım 3.743 3.783 49,00  
Çeyrek 1.872 1.892 25,00  
Gümüş.Ons 20,58 20,61 0,53  
Gümüş Gr. 12,56 12,58 0,34  
B. Petrol 81,79 81,79 0,20  
Seans Raporu 17:45
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