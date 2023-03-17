İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.03.2023 16:47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125882
BIST
17:205.194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -35,61
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:2019,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:2020,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0703
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:201.192,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 20,17
|Açılış
|: 1.193,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TRCAS
|15,54
|48.141.977
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.896.245
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,50
|22.666.611
|% -8,38
|
|PENTA
|21,48
|549.731.148
|% -7,81
|
|ULUSE
|153,50
|103.704.111
|% -5,77
|
|IHYAY
|0,98
|29.427.367
|% -5,77
|
|ASTOR
|64,60
|5.718.497.682
|% 9,49
|
|ISCTR
|14,98
|5.206.434.449
|% 1,90
|
|GOKNR
|20,88
|4.296.771.670
|% 7,19
|
|ASELS
|57,35
|3.531.950.478
|% 2,05
|
|OYAKC
|41,48
|2.894.450.020
|% 1,47
|
|ISCTR
|14,98
|5.206.434.449
|% 1,90
|
|GOKNR
|20,88
|4.296.771.670
|% 7,19
|
|YKBNK
|11,40
|2.076.625.841
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,18
|1.052.323.725
|% -0,42
|
|AKFGY
|4,04
|539.242.343
|% 7,16
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0032
|% 0,07
|
|Euro
|20,2094
|20,2204
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,0298
|23,1453
|% 0,38
|
|Frank
|20,3980
|20,5208
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0431
|5,0684
|% -0,04
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|34,98
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,52
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.018
|8.104
|118,00
|
|Yarım
|3.931
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.983
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,25
|