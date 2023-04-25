İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.04.2023 17:00
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140784
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0731
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.241,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.241,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4165
|19,4299
|% 0,14
|
|Euro
|21,3061
|21,3274
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,0082
|24,1287
|% -0,60
|
|Frank
|21,6853
|21,8160
|% -0,41
|
|Riyal
|5,1625
|5,1884
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|1,47
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.048
|9.252
|60,00
|
|Yarım
|4.419
|4.517
|23,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.272
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,42
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-2,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN