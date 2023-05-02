İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.05.2023 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144785
BIST
17:594.508
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -109,97
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
17:5919,4664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5921,4217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0537
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:591.257,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 17,48
|Açılış
|: 1.257,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|25,74
|8.301.279
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.292.597
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.383.196
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|970.596.749
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.783.135
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.431.321
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.595.394
|% -10,00
|
|THYAO
|126,50
|4.084.098.249
|% -1,02
|
|EREGL
|32,20
|2.402.229.346
|% -2,84
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.908.596.941
|% 9,96
|
|SISE
|36,58
|1.769.862.198
|% -0,76
|
|EKGYO
|5,77
|971.771.434
|% -3,99
|
|YKBNK
|9,35
|1.129.745.669
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.151.871
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.684.436.167
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|915.698.716
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4605
|19,4644
|% 0,13
|
|Euro
|21,4220
|21,4388
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1798
|24,3010
|% -0,22
|
|Frank
|21,6750
|21,8056
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1748
|5,2007
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.258
|17,48
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.171
|9.494
|141,00
|
|Yarım
|4.450
|4.616
|56,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.301
|18,00
|
|Gümüş Gr.
|15,76
|15,78
|0,13
|