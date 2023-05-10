İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.05.2023 16:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149601
BIST
16:594.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -27,88
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
16:5919,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0241
|Açılış
|: 20,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
16:5921,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0831
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
16:591.280,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.280,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|AKSGY
|4,44
|36.374.841
|% 9,36
|
|MTRYO
|3,14
|1.375.549
|% 7,53
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.779.351
|% -9,96
|
|IZINV
|19,86
|9.677.302
|% -8,56
|
|ANGEN
|19,93
|28.351.173
|% -6,87
|
|SOKM
|31,24
|182.831.363
|% -6,47
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|EUPWR
|65,30
|1.627.339.266
|% 5,49
|
|ASTOR
|41,30
|923.229.229
|% -0,63
|
|GESAN
|48,44
|833.976.290
|% 5,44
|
|ALFAS
|247,50
|432.943.559
|% -2,94
|
|AKFYE
|10,39
|386.398.953
|% -4,68
|
|EUPWR
|65,30
|1.627.339.266
|% 5,49
|
|ASTOR
|41,30
|923.229.229
|% -0,63
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|PSGYO
|4,48
|47.708.791
|% -1,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5312
|19,5371
|% 0,12
|
|Euro
|21,4640
|21,4713
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,6129
|24,7363
|% 0,22
|
|Frank
|21,9031
|22,0350
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1932
|5,2192
|% 0,09
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|3,42
|
|Cumhuriyet
|9.353
|9.494
|91,00
|
|Tam
|9.288
|9.537
|84,90
|
|Yarım
|4.582
|4.730
|71,00
|
|Çeyrek
|2.284
|2.358
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,14
|16,15
|0,07
|
|B. Petrol
|76,20
|76,20
|-1,24
|