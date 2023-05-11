İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
11.05.2023 16:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150466
BIST
17:484.860
En Yüksek
|Değişim
|: 8,14%
|| 365,85
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4819,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4821,3982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0461
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:481.270,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.270,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:46
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|522.827.470
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|760.848.056
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|55.847.949
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.692.198
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|71.053.706
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,78
|1.098.932.420
|% -8,12
|
|GENTS
|5,34
|64.385.254
|% -6,32
|
|THYAO
|138,10
|7.204.680.572
|% 8,91
|
|ISCTR
|14,10
|5.855.008.247
|% 9,98
|
|EREGL
|31,42
|4.492.324.189
|% 6,80
|
|SISE
|40,34
|4.198.704.193
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.172.866.135
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.855.008.247
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.986.157.552
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.215.966.089
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,42
|494.865.840
|% 8,04
|
|KOZAL
|17,37
|3.216.210.986
|% 5,98
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5653
|19,5758
|% 0,19
|
|Euro
|21,4122
|21,4173
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,4448
|24,5674
|% -0,56
|
|Frank
|21,7918
|21,9230
|% -0,33
|
|Riyal
|5,2032
|5,2293
|% 0,21
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:46
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
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17:56
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17:56
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407