İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
15.05.2023 16:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151399
BIST
17:544.496
En Yüksek
|Değişim
|: -6,25%
|| -299,96
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5419,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5421,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1791
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:541.273,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.273,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:54
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.860.362
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.881.767
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.827.690
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|115.931.983
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.417.173
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|272.557.040
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.053.376.662
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|6.972.422.708
|% -6,18
|
|EREGL
|30,28
|3.174.055.479
|% -1,69
|
|SAHOL
|38,10
|2.803.619.680
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|ASELS
|40,54
|2.419.602.104
|% -1,75
|
|EKGYO
|5,94
|2.289.883.848
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|KOZAL
|17,21
|2.302.741.510
|% 1,95
|
|EREGL
|30,28
|3.174.055.479
|% -1,69
|
|DOHOL
|7,97
|774.362.333
|% -9,94
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6696
|19,6737
|% 0,56
|
|Euro
|21,3926
|21,4196
|% 0,84
|
|Sterlin
|24,5245
|24,6475
|% 1,03
|
|Frank
|21,8780
|22,0098
|% 0,79
|
|Riyal
|5,2284
|5,2546
|% 0,52
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,35
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.663
|-201,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,89
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem