İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.06.2023 15:53
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161851
BIST
'
16:525.519
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 90,31
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5225,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2251
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5227,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1780
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:521.559,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 28,92
|Açılış
|: 1.559,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.612.571
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.608.380
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.222.381
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.134.248
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,48
|1.902.740.992
|% -8,02
|
|THYAO
|182,00
|7.182.810.528
|% 0,94
|
|AKBNK
|19,76
|4.080.415.278
|% 2,97
|
|YKBNK
|12,80
|3.922.367.864
|% 3,14
|
|ISCTR
|13,65
|2.694.481.785
|% 3,10
|
|GARAN
|31,56
|2.285.989.372
|% 3,95
|
|YKBNK
|12,80
|3.922.367.864
|% 3,14
|
|EKGYO
|7,18
|1.518.171.515
|% 4,66
|
|AKBNK
|19,76
|4.080.415.278
|% 2,97
|
|ISCTR
|13,65
|2.694.481.785
|% 3,10
|
|ZOREN
|2,97
|519.723.808
|% 5,32
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0777
|25,1074
|% 0,94
|
|Euro
|27,2822
|27,3548
|% 0,52
|
|Sterlin
|31,7802
|31,9396
|% 0,52
|
|Frank
|27,8693
|28,0372
|% 0,66
|
|Riyal
|6,6690
|6,7025
|% 0,85
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|20,67
|
|Altın Gr.
|1.560
|1.561
|29,55
|
|Cumhuriyet
|10.362
|10.518
|431,00
|
|Tam
|10.299
|10.599
|442,42
|
|Yarım
|4.992
|5.154
|127,00
|
|Çeyrek
|2.504
|2.577
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|18,15
|18,17
|0,36
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-1,75
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05VKFYO
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 682 adet işlem
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17:03DOGUB
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 620 adet işlem
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17:02XU100
Endeks 5, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 63, 432.00 milyon TL de
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17:02DAPGM
Yüzde 6.93 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 191 adet işlem
-
17:01TMSN
Yüzde 8.42 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 344 adet işlem