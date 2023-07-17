İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.07.2023 16:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172677
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2168
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2212
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.652,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|159,50
|312.144.840
|% 10,00
|
|SRVGY
|247,50
|175.832.683
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|677.731.823
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.512.570
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.336.374
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.670.033
|% -9,99
|
|OTTO
|200,40
|3.561.286
|% -9,97
|
|AYCES
|216,00
|75.569.209
|% -9,96
|
|PRZMA
|26,56
|37.183.544
|% -5,75
|
|ICUGS
|7,89
|11.957.791
|% -4,94
|
|THYAO
|218,30
|9.542.891.919
|% 2,25
|
|ASELS
|73,95
|8.141.470.372
|% 6,40
|
|SISE
|51,75
|5.945.135.624
|% 5,14
|
|SASA
|63,75
|5.053.691.747
|% 4,85
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,26
|3.192.377.374
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|ZOREN
|3,66
|970.137.653
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.856.575.206
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|429.690.678
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3368
|26,3421
|% 0,83
|
|Euro
|29,5891
|29,6015
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,3412
|34,5134
|% 0,72
|
|Frank
|30,4763
|30,6599
|% 0,94
|
|Riyal
|6,9986
|7,0337
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|11,95
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.704
|10.932
|149,00
|
|Yarım
|5.352
|5.491
|74,00
|
|Çeyrek
|2.684
|2.745
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,06
|0,09
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK