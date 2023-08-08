İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
08.08.2023 16:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182094
BIST
'
17:437.415
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -55,18
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4327,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0547
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4329,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0788
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:431.678,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.678,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CMENT
|98,40
|7.342.905
|% 9,94
|
|EMKEL
|28,12
|51.873.401
|% 9,93
|
|ANSGR
|32,82
|303.480.847
|% 9,91
|
|ADEL
|341,90
|167.335.129
|% 9,20
|
|BOSSA
|9,36
|80.749.832
|% 5,52
|
|AKSUE
|34,02
|386.134.104
|% -10,00
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKGRT
|4,62
|635.106.709
|% -6,48
|
|DZGYO
|4,19
|59.909.010
|% -6,26
|
|AKCNS
|117,30
|722.769.833
|% -5,86
|
|THYAO
|260,80
|12.309.274.844
|% -2,29
|
|YKBNK
|14,77
|4.643.422.838
|% -0,47
|
|ISCTR
|16,13
|4.544.893.496
|% -0,25
|
|EREGL
|40,94
|4.191.691.023
|% -0,10
|
|AKBNK
|28,18
|3.726.308.331
|% 0,21
|
|YKBNK
|14,77
|4.643.422.838
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,19
|904.294.956
|% 2,57
|
|EKGYO
|8,97
|2.547.771.642
|% -1,75
|
|ISCTR
|16,13
|4.544.893.496
|% -0,25
|
|ADESE
|1,97
|457.358.843
|% 4,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0113
|27,0171
|% 0,20
|
|Euro
|29,5869
|29,6055
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,2445
|34,4163
|% -0,43
|
|Frank
|30,7112
|30,8962
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1804
|7,2164
|% 0,13
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.176
|11.275
|129,00
|
|Yarım
|5.592
|5.664
|65,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,92
|