İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
11.08.2023 15:56
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184460
BIST
'
17:137.682
En Düşük
|Değişim
|: 3,23%
|| 240,33
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.685
17:1327,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0754
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1329,7045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0682
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:131.667,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.667,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:13
|SANEL
|21,34
|52.015.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.900.817
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.736.135
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.597.314
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.737.055
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,39
|294.169.206
|% -55,12
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|DOCO
|3.435,70
|100.586.259
|% -9,59
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,70
|11.453.152.031
|% 2,40
|
|ASTOR
|123,90
|6.673.151.538
|% 2,74
|
|AKBNK
|30,32
|5.861.408.740
|% -1,11
|
|ISCTR
|17,06
|5.248.445.773
|% -1,22
|
|YKBNK
|15,54
|5.226.448.611
|% -1,15
|
|EKGYO
|8,66
|3.574.674.614
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,81
|1.485.313.621
|% 1,60
|
|YKBNK
|15,54
|5.226.448.611
|% -1,15
|
|ISCTR
|17,06
|5.248.445.773
|% -1,22
|
|AKBNK
|30,32
|5.861.408.740
|% -1,11
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0190
|27,0735
|% 0,28
|
|Euro
|29,6945
|29,7045
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2573
|34,4291
|% 0,30
|
|Frank
|30,7174
|30,9024
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1867
|7,2228
|% 0,07
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,45
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.124
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.571
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,32
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 229, 08 artarak (% 2.83 ) 8, 336
-
17:27XU100
Endeks 7, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 15 üstünde . İşlem hacmi 131, 673.00 milyon TL de
-
17:27TGSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 26.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 885 adet işlem
-
17:25DEVA
Yüzde 6.76 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 622, 506 adet işlem
-
17:23TAVHL
Yüzde 6.20 oranında artışla 121.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 037, 659 adet işlem