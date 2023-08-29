İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
29.08.2023 16:03
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190236
BIST
'
16:527.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,61
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.888
En Yüksek
8.014
16:5226,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2028
|Açılış
|: 26,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6612
En Düşük
25,9709
16:5228,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2204
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8626
En Düşük
28,1807
16:521.643,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,08
|Açılış
|: 1.643,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler16:50
|GUBRF
|344,40
|3.792.297.847
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|737.890.175
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|27.952.139
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|5.076.369
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.227.410
|% 10,00
|
|TETMT
|1.278,00
|3.864.297
|% -10,00
|
|KENT
|427,10
|2.535.266
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.945.564
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.155.579.978
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|5.468.248
|% -9,34
|
|ISCTR
|22,12
|12.418.452.240
|% 8,33
|
|TUPRS
|142,70
|6.565.559.340
|% -2,79
|
|ASTOR
|135,80
|5.735.636.572
|% 0,22
|
|KCHOL
|146,70
|5.629.460.350
|% 4,04
|
|THYAO
|249,20
|5.490.189.842
|% -2,66
|
|ISCTR
|22,12
|12.418.452.240
|% 8,33
|
|SKBNK
|4,31
|1.163.058.679
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,59
|2.198.773.253
|% 0,59
|
|YKBNK
|16,76
|3.792.150.950
|% 0,54
|
|ZOREN
|4,73
|859.051.012
|% -2,47
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5914
|26,6097
|% 0,57
|
|Euro
|28,8525
|28,8624
|% 0,80
|
|Sterlin
|33,3594
|33,5267
|% 0,31
|
|Frank
|29,9451
|30,1255
|% 0,39
|
|Riyal
|7,0741
|7,1096
|% 0,55
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|10,73
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|9,08
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.980
|11.060
|-26,00
|
|Yarım
|5.503
|5.551
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.777
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|20,80
|20,82
|0,18
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-0,03
|