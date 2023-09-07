İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
07.09.2023 16:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192672
BIST
'
17:408.319
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 136,92
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.320
17:4026,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:4028,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:401.656,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.656,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:38
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.201.097
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.039.262
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.233.587
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.725.621
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|86.038.241
|% -9,97
|
|EREGL
|48,14
|8.967.358.066
|% 3,62
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ASELS
|42,16
|5.757.061.250
|% 2,38
|
|THYAO
|244,10
|5.051.617.936
|% -0,37
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|PETKM
|21,16
|4.817.034.709
|% 3,62
|
|YKBNK
|17,11
|3.858.722.530
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,86
|1.037.855.960
|% 0,62
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8294
|26,8345
|% 0,07
|
|Euro
|28,7598
|28,7775
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,3288
|33,4959
|% -0,30
|
|Frank
|29,8997
|30,0798
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1316
|7,1674
|% 0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,88
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.511
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,33
|
Seans Raporu
17:38
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