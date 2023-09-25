İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.09.2023 16:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197111
BIST
'
17:038.290
En Düşük
|Değişim
|: 3,12%
|| 250,43
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.290
17:0327,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0682
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0328,8405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0918
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8247
17:031.683,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.683,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CIMSA
|325,70
|863.445.083
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.853.116,50
|2.853.117
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,42
|53.032.320
|% -8,52
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|TUPRS
|164,50
|8.182.174.157
|% 6,75
|
|THYAO
|231,20
|7.819.866.082
|% 2,26
|
|KONTR
|339,00
|5.503.869.648
|% 6,07
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,06
|1.587.461.452
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.321.931.198
|% 1,90
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|SKBNK
|5,91
|1.163.248.654
|% 5,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2051
|27,2100
|% 0,25
|
|Euro
|28,8257
|28,8405
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1231
|33,2892
|% 0,01
|
|Frank
|29,7201
|29,8991
|% -0,31
|
|Riyal
|7,2312
|7,2674
|% 0,24
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|3,31
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.139
|11.210
|20,00
|
|Yarım
|5.587
|5.628
|10,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|-0,07
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ALARK, SASA
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, RAYSG, IHLGM, MIATK, SMRTG, KCAER, CASA, ZEDUR, INTEM, MTRKS
-
17:18
REEDR, KRDMD, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
YONGA, KAPLM, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında