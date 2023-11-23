İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.11.2023 08:50
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219481
BIST
'
10:038.002
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 14,52
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.004
10:0328,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0158
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0331,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1459
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:031.851,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.851,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SMART
|30,88
|36.209.456
|% 9,97
|
|ZTM15
|91,48
|91
|% 1,85
|
|DGNMO
|11,90
|151.749
|% 1,19
|
|ZRE20
|105,95
|106
|% 1,15
|
|BMSTL
|24,96
|30.835.570
|% 0,73
|
|ZPLIB
|83,70
|46.705
|% -3,55
|
|CASA
|109,90
|15.653.847
|% -1,87
|
|ARCLK
|145,60
|2.624.529
|% -0,14
|
|YBTAS
|144.530,00
|6.786.570
|% 0,00
|
|KENT
|740,00
|7.652.345
|% 0,00
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|MIATK
|44,00
|2.618.392.416
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|ODAS
|11,91
|1.281.312.484
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8559
|28,8644
|% 0,05
|
|Euro
|31,5426
|31,5729
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9917
|36,1722
|% 0,14
|
|Frank
|32,5546
|32,7507
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6705
|7,7089
|% 0,02
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|927,72
|929,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,18
|1.064,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,98
|80,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,21
|1.995,54
|% 0,66
|