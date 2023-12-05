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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

05.12.2023 15:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten


İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222371


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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  8.095  
Önceki Kapanış :  8.087  
En Düşük
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8.121
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 36,30 126.037.339 % 10,00  
ICBCT 19,91 294.330.227 % 10,00  
ORMA 167,20 3.963.857 % 10,00  
UMPAS 7,26 1.582.731 % 10,00  
SMART 44,28 86.314.139 % 9,99  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Dolar 28,9305 28,9364 % 0,08  
Euro 31,3408 31,3499 % 0,01  
Sterlin 36,4292 36,6119 % 0,04  
Frank 32,9880 33,1867 % 0,02  
Riyal 7,6904 7,7290 % 0,06  
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16:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,50 24,53 % 0,66  
Platin 909,42 911,48 % 0,66  
Paladyum 968,95 973,91 % 0,66  
Brent Pet. 77,38 77,38 % 0,66  
Altın Ons 2.028,52 2.028,82 % 0,66  
Seans Raporu 16:36
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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