İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.01.2024 16:02
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239042
BIST
'
16:478.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4730,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1087
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4732,9809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0485
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:471.988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,77
|Açılış
|: 1.988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:46
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|CIMSA
|31,94
|707.612.518
|% 9,99
|
|VKING
|28,46
|37.636.826
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|DOGUB
|20,30
|138.432.312
|% 9,97
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|197.444.693
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.502.837
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|KRGYO
|37,00
|86.348.218
|% -6,57
|
|YKBNK
|23,40
|10.437.134.492
|% 0,43
|
|THYAO
|253,25
|8.596.800.127
|% 2,66
|
|ISCTR
|26,68
|7.898.481.322
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,96
|7.549.896.187
|% 6,91
|
|GARAN
|68,80
|3.724.273.599
|% 4,88
|
|YKBNK
|23,40
|10.437.134.492
|% 0,43
|
|ISCTR
|26,68
|7.898.481.322
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,96
|7.549.896.187
|% 6,91
|
|EKGYO
|8,30
|1.179.925.954
|% 1,59
|
|SKBNK
|4,72
|457.219.656
|% 2,61
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0915
|30,0972
|% 0,37
|
|Euro
|32,9624
|32,9748
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2598
|38,4517
|% 0,29
|
|Frank
|35,1561
|35,3679
|% 0,32
|
|Riyal
|7,9989
|8,0390
|% 0,31
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,31
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|928,67
|930,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,96
|998,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,53
|79,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,90
|2.055,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01ISFIN
Yüzde 6.52 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 243, 462 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 8, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 96, 114.00 milyon TL de
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17:00VKING
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 239 adet işlem
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16:59TATEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 791, 734 adet işlem
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16:58IZMDC
Yüzde 5.32 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550, 143 adet işlem