İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.01.2024 17:04
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240876
BIST
'
17:278.031
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -13,24
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2730,1011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0379
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2732,7839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1839
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:271.976,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,92
|Açılış
|: 1.976,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:25
|CATES
|63,25
|1.362.405.647
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.311.816
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.269.858
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|39.769.582
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.853.192
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,00
|5.700.292.665
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,28
|3.894.868.825
|% 0,32
|
|AKBNK
|41,68
|3.398.003.864
|% -3,47
|
|EREGL
|44,44
|3.202.780.720
|% 0,86
|
|TUPRS
|143,20
|3.050.970.149
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.298.301.444
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,28
|3.894.868.825
|% 0,32
|
|ODAS
|8,47
|1.170.044.838
|% 0,36
|
|SKBNK
|5,15
|697.641.735
|% 6,19
|
|YKBNK
|22,26
|2.920.869.975
|% -0,71
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1038
|30,1070
|% 0,15
|
|Euro
|32,7683
|32,7776
|% -0,58
|
|Sterlin
|38,0051
|38,1957
|% -0,37
|
|Frank
|34,8737
|35,0838
|% -0,28
|
|Riyal
|8,0036
|8,0437
|% 0,16
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|904,02
|904,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,12
|945,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,86
|78,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,88
|2.039,20
|% 0,66
|