İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
29.01.2024 16:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243288
BIST
'
17:438.465
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 118,69
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4330,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4332,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:431.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|SEKUR
|10,02
|16.651.892
|% 9,99
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,18
|122.570.238
|% -8,48
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|YGYO
|4,54
|49.511.046
|% -5,61
|
|GARFA
|111,50
|120.057.885
|% -5,43
|
|THYAO
|274,75
|13.790.656.322
|% 5,67
|
|TUPRS
|152,90
|4.405.440.013
|% 3,59
|
|PGSUS
|761,50
|3.617.199.081
|% 2,15
|
|ASELS
|51,20
|3.538.298.044
|% 4,11
|
|EREGL
|43,62
|3.527.660.351
|% 0,74
|
|EKGYO
|10,19
|3.066.627.878
|% -0,97
|
|ZOREN
|4,71
|1.200.968.556
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.760.423
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,28
|2.995.307.071
|% -2,21
|
|AKFGY
|2,04
|256.583.707
|% -1,92
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3678
|38,5602
|% 0,65
|
|Frank
|34,9640
|35,1746
|% 0,77
|
|Riyal
|8,0685
|8,1090
|% 0,83
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|922,36
|924,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,36
|973,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,94
|2.023,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR